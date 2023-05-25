Фондовые индексы США снизились, Dow Jones упал четвертую сессию подряд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average завершил в минусе четвертую сессию подряд.

Нервозность на рынке увеличивается в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры". Он также отметил, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе.

В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.

Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

"Короче говоря, майское заседание осталось за "ястребами", - отмечает главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шепердсон, мнение которого приводит Market Watch. - Однако следующий поток статданных по инфляции и рынку труда, вероятно, даст дополнительные аргументы в пользу паузы в цикле ужесточения политики ФРС".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 б.п. в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.

Бумаги Citigroup Inc. подешевели на 3,1% по итогам торгов в среду. Банк принял решение провести IPO мексиканского подразделения в сфере обслуживания частных лиц, малого и среднего бизнеса. Другая часть мексиканских операций банка - по работе с институциональными клиентами, будет выделена в самостоятельную компанию, которая останется частью Citi.

Citi также сообщил, что возобновит обратный выкуп акций "умеренными темпами" в текущем квартале.

Стоимость ADR китайского производителя электромобилей XPeng упала на 5,1%. Чистый убыток компании в первом квартале вырос в 1,4 раза. Кроме того, XPeng дала слабый прогноз выручки на текущий квартал.

Бумаги другого китайского производителя электромобилей - NIO Inc. - подешевели на 9,5%, Tesla Inc. - на 1,5%.

Акции владельца сети магазинов одежды Abercrombie & Fitch Co. взлетели в цене на 31% благодаря его сильной квартальной отчетности. Компания зафиксировала чистую прибыль в первом финансовом квартале против убытка годом ранее, а результат без учета разовых факторов превзошел прогнозы рынка.

Бумаги Kohl's Corp. подорожали на 7,5%. Оператор сети универмагов неожиданно зафиксировал чистую прибыль в минувшем квартале, а его выручка, хотя и снизилась, оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции Intuit Inc., разработчика программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов, подешевели на 7,5% после публикации квартальной отчетности компании. Бумаги Palo Alto Networks, выпускающей ПО для кибербезопасности, выросли в цене на 7,7% благодаря сильным квартальным результатам компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду снизился на 255,59 пункта (0,77%) и составил 32799,92 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 30,34 пункта (0,73%) - до 4115,24 пункта.

Nasdaq Composite потерял 76,08 пункта (0,61%) и составил 12484,16 пункта.