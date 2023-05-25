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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

"Т Плюс" выплатит дивиденды за 2022 год в размере 6 млрд рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Дивиденды ПАО "Т Плюс" по итогам 2022 года составят 6 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Вилесов.

"Рекомендация по дивидендам, если говорить про общую сумму за 2022 год – это 10 млрд рублей. Мы 4 млрд рублей уже заплатили, еще 6 млрд рублей рекомендовано к рассмотрению. Чистая прибыль и дивидендная политика позволяют нам на такие цифры выходить", - заявил он.

По итогам I полугодия 2022 года "Т Плюс" уже выплатила акционерам по 0,08995 руб. на акцию. Ранее компания оценивала выплаты акционерам за весь 2022 год в размере 6-8 млрд рублей.

На вопрос о возможных изменениях в дивидендной политике топ-менеджер ответил, что сейчас дивиденды компании могут быть равны чистой прибыли или составлять какую-то долю от нее, других рекомендаций нет, так же как и установок вперед – сколько должно быть дивидендов.

Размер выплат акционерам каждый раз будет рассматриваться по ситуации, сказал Вилесов.

"Т Плюс" – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 года. Дивидендная политика "Т Плюс" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по РСБУ.

Т Плюс
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