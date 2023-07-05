Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за 2022 год

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Т Плюс" утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0,1349 руб. на акцию. Об этом сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания.

Дивидендная отсечка установлена на 14 июля.

По итогам I полугодия 2022 года "Т Плюс" уже выплатила акционерам по 0,08995 руб. на акцию.

Весной в разговоре с журналистами гендиректор компании Александр Вилесов оценивал общую сумму дивидендов за 2022 год в 10 млрд руб.

"Рекомендация по дивидендам, если говорить про общую сумму за 2022 год – это 10 млрд рублей. Мы 4 млрд рубле уже заплатили, еще 6 млрд рублей рекомендовано к рассмотрению. Чистая прибыль и дивидендная политика позволяют нам на такие цифры выходить", - говорил он.

"Т Плюс" – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 года. Дивидендная политика "Т Плюс" предусматривает распределение не менее 50% чистой прибыли по РСБУ.