Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил учредить рейтинговое агентство стран ЕАЭС.

"Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС", - сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что при его создании нужно учитывать "принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям". "Сделать так, чтобы эта работа была абсолютно объективной, в этом вся ее ценность. Если этого не будет, то тогда в этом просто нет смысла", - сказал он.