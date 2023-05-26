Уолл-стрит закрылась без единой динамики на фоне опасений дефолта США по госдолгу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones снизился по итогам торгов в четверг на 0,1% из-за опасений дефолта США по госдолгу, тогда как Nasdaq подскочил на 1,7% благодаря сильной отчетности Nvidia.

Давление на фондовый рынок по-прежнему оказывают сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены. Байден отметил, что во время серии переговоров с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти "повторял раз за разом, что дефолта не будет".

Маккарти сказал журналистам, что переговорщики работали всю прошлую ночь и "достигли определенного прогресса". "Все еще есть ряд нерешенных вопросов, и я дал указание командам работать круглые сутки", - приводит слова Маккарти MarketWatch.

В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Тем временем министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 5% после роста на 4,4% кварталом ранее.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось до 229 тысяч человек с пересмотренных 225 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали повышения до 245 тысяч с объявленных ранее 242 тысяч.

Также участники рынка следили за квартальной отчетностью крупных компаний.

Акции Nvidia Corp. взлетели в цене на 24,3%. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 26%, несмотря на снижение выручки, а также спрогнозировал рекордную выручку во втором финквартале.

Цена бумаг Dollar Tree снизилась на 12%. Оператор сети магазинов-дискаунтеров зафиксировал сокращение чистой прибыли в первом квартале текущего фингода и ухудшил годовой прогноз для этого показателя.

Рыночная стоимость American Eagle Outfitters Inc. упала также на 12% после того, как производитель и ритейлер одежды спрогнозировал сокращение выручки во втором финквартале и по итогам фингода в целом.

Капитализация Best Buy Co. выросла на 3,1%. Крупнейший в США ритейлер электроники в минувшем финквартале сократил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка не дотянула до прогнозов.

Американская Guess Inc. отчиталась о чистом убытке в прошлом финансовом квартале и уменьшила выручку, однако скорректированная прибыль производителя одежды и аксессуаров превзошла ожидания аналитиков. Акции компании подорожали на 8,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 35,27 пункта (0,11%) и составил 32764,65 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Intel Corp., подешевевшие на 5,5%, а лидером роста - бумаги Microsoft Corp., подорожавшие на 3,8%.

Standard & Poor's 500 повысился на 36,04 пункта (0,88%) - до 4151,28 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 213,93 пункта (1,71%) и составил 12698,09 пункта.