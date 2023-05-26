Активы под управлением американских фондов денежного рынка достигли рекордных $5,4 трлн

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Чистая стоимость активов под управлением американских фондов денежного рынка за неделю выросла на $46,67 млрд, говорится в сообщении Investment Company Institute (ICI).

По состоянию на среду размер активов достигал $5,39 трлн, что Financial Times назвала рекордом. В конце апреля показатель был ниже $5,3 трлн, в начале года - в районе $4,8 трлн.

Около $4,5 трлн сейчас приходится на фонды, ориентированные на государственные долговые бумаги США.

Популярность фондов денежного рынка в этом году резко возросла в связи с повышением доходности долговых инструментов, особенно государственных, на фоне самой агрессивной за десятилетия кампании подъема процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает FT.

По данным EPFR, приток средств в фонды денежного рынка с начала мая составляет около $146 млрд. Если такие темпы сохранятся, по итогам всего месяца показатель может стать вторым по величине с апреля 2020 года, указывает газета. В марте 2023 года приток составил $370 млрд.

Между тем резкий приток в начале мая, скорее всего, был связан с крахом First Republic Bank, у которого были депозиты на $93,5 млрд, полагает главный экономист ICI Шелли Антоневич (Shelly Antoniewicz).