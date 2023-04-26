First Republic вместе с регуляторами США ищет способы стабилизировать бизнес

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - First Republic Bank совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес, пишет Financial Times. По словам источников газеты, банк рассматривает возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса.

В понедельник First Republic опубликовал отчет за первый квартал, сообщив о резком оттоке средств клиентов на фоне мартовского кризиса в секторе. Объем средств на депозитах в банке на 31 марта составил $104,5 млрд, сократившись на 41% по сравнению с уровнем конца декабря прошлого года, причем этот показатель включает в себя $30 млрд, размещенные в First Republic 11 крупными американскими банками в качестве помощи.

Банк отметил, что в апреле депозиты стабилизировались. При этом он сообщил, что рассматривает "стратегические варианты" для своего бизнеса.

По словам источников FT, среди основных рассматриваемых вариантов - спасение First Republic некоторыми из крупных банков, ранее уже оказавшими ему помощь, а также его переход под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) при предоставлении ею гарантий возврата средств всем вкладчикам, как это было в случае с Silicon Valley Bank.

Банк будет приветствовать "сбор правительством соответствующих сторон для выработки решения", сказал один из источников FT.

Источники Bloomberg сообщили, что First Republic рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.

Представители Белого дома, Федеральной резервной системы и американского Минфина находятся на связи с First Republic, отмечают источники FT. При этом, по их словам, правительство не ожидает разрастания кризиса в банковском секторе из-за сложившейся ситуации.

Котировки First Republic обвалились на 49% по итогам торгов во вторник, однако индекс KBW Bank, в расчет которого входят бумаги 24 американских банков, снизился лишь на 4%. С начала текущего года капитализация банка упала более чем на 93%.