Объем активов американских фондов денежного рынка достиг рекордных $6,67 трлн

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Активы американских фондов денежного рынка выросли до рекордных $6,67 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные Investment Company Institute (ICI).

Приток средств за неделю, завершившуюся 13 ноября, составил максимальные с конца сентября $82 млрд. В том числе $80 млрд привлекли институциональные фонды, инвестирующие в государственные облигации.

Институциональные клиенты традиционно покупают паи фондов денежного рынка на фоне снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, отмечает газета. Это связано с тем, что ввиду диверсификации портфелей их доходность обычно медленнее реагирует на смягчение денежно-кредитной политики, чем краткосрочные облигации.