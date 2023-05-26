ЦБ РФ готов обсудить перевод кредитных "каникул" для МСП на постоянную основу

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России готов обсудить предложение перевести кредитные "каникулы" для малого и среднего бизнеса на постоянную основу, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что в острую фазу кризиса для компаний это важно. И когда малые компании берут кредит вдолгую, опасаются, что может измениться конъюнктура, будут сложности. Чтобы была возможность по одному кредиту один раз взять кредитные "каникулы", - сообщила Набиуллина на форуме "Опоры России".

"Мы сейчас готовы обсудить эти детали. На мой взгляд, это также будет способствовать и тому, что кредитование и в том числе на более длительные сроки будет активнее развиваться", - подчеркнула председатель ЦБ.

В 2022 году в качестве одной из единовременных мер поддержки представители малого и среднего получили возможность воспользоваться кредитными "каникулами" - взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода.