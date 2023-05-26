ЦБ не будет продлевать после 1 июля послабление по регистрации операторов платежных систем

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России не будет продлевать после 1 июля 2023 года послабление, по которому не применялись меры за нарушение требований по регистрации оператора платежной системы в случае достижения банками определенных критериев, говорится в сообщении регулятора.

Данная мера поддержки касалась требования, согласно которому оператор перевода денежных средств, у которого открыты банковские счета других трёх и более операторов перевода и между этими счетами осуществляются переводы денежных средств в течение трех месяцев подряд в размере более 1,5 млрд руб., обязан в течение 30 дней направить заявление в Банк России для регистрации платежной системы.

"Мера поддержки прекратит свое действие в связи со стабилизацией объемов переводов денежных средств, совершаемых между кредитными организациями, а также исходя из анализа текущих показателей деятельности субъектов НПС (национальной платежной системы - ИФ)", - сказано в сообщении.

Послабление было введено в декабре 2022 года в связи с трансформацией корреспондентских отношений кредитных организаций, приводящей к колебаниям объемов совершаемых переводов денежных средств из-за санкционных ограничений. Позднее мера поддержки была продлена до 1 июля 2023 года.