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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

ЦБ не будет продлевать после 1 июля послабление по регистрации операторов платежных систем

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России не будет продлевать после 1 июля 2023 года послабление, по которому не применялись меры за нарушение требований по регистрации оператора платежной системы в случае достижения банками определенных критериев, говорится в сообщении регулятора.

Данная мера поддержки касалась требования, согласно которому оператор перевода денежных средств, у которого открыты банковские счета других трёх и более операторов перевода и между этими счетами осуществляются переводы денежных средств в течение трех месяцев подряд в размере более 1,5 млрд руб., обязан в течение 30 дней направить заявление в Банк России для регистрации платежной системы.

"Мера поддержки прекратит свое действие в связи со стабилизацией объемов переводов денежных средств, совершаемых между кредитными организациями, а также исходя из анализа текущих показателей деятельности субъектов НПС (национальной платежной системы - ИФ)", - сказано в сообщении.

Послабление было введено в декабре 2022 года в связи с трансформацией корреспондентских отношений кредитных организаций, приводящей к колебаниям объемов совершаемых переводов денежных средств из-за санкционных ограничений. Позднее мера поддержки была продлена до 1 июля 2023 года.

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