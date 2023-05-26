ЦБ может ввести регулирование для программ, позволяющих купить дисконт к ставке по ипотеке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассмотрит целесообразность применения мер к программам, позволяющим заемщикам "купить" снижение ставки по ипотеке, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

На фоне сворачивания программ льготной ипотеки от застройщика крупнейшие ипотечные банки начали активно предлагать потенциальным заемщикам возможность купить дисконт по ипотечной ставке - заплатить единовременный взнос при оформлении кредита, тем самым снизив процентную ставку, указывает ЦБ.

Анализ условий данных программ показал, что для заемщика "выгода" от такого снижения ставки достигается только на горизонте 7-8 лет и при условии, что за это время не будет происходить снижения ипотечных ставок, по которым заемщик мог бы рефинансировать кредит. При досрочном погашении или рефинансировании кредита в течение первых 7 лет заемщик суммарно заплатит больше по сравнению с рыночными условиями кредитования. Кроме того, данная опция побуждает брать большую сумму в кредит, так как часть из накопленных заемщиком средств пойдет на оплату единоразового платежа, а не на первоначальный взнос.

Банк в свою очередь снижает вероятность рефинансирования заемщиком кредита в другом банке в случае снижения рыночного уровня ставок, но может столкнуться с процентным риском, если ипотека не будет погашена в течение 7-8 лет.

"Поскольку единовременный платеж включается в расчет полной стоимости кредита, то значение полной стоимости кредита по такой ипотеке будет рыночным. В связи с этим повышенное резервирование, применяемое к "льготной ипотеке от застройщика" по нерыночным ставкам, на такие кредиты не будет действовать. Банк России рассмотрит целесообразность применения мер к ипотеке с единовременным взносом", - говорится в обзоре.