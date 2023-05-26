Президент ФРБ Кливленда допустила повышение ставки ФРС в июне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер не исключает возможности очередного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в июне в связи с отсутствием ощутимого прогресса в замедлении инфляции.

"Статданные, опубликованные сегодня, показывают, что нам многое еще предстоит сделать", - сказала Местер CNBC.

Темпы роста расходов населения США в апреле ускорились до 0,8% с 0,1% в марте, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) повысился на 0,4% в помесячном и на 4,4% в годовом выражении. Темпы роста увеличились по сравнению с 0,1% и 4,2% в марте.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (+0,3% в марте). В годовом выражении подъем индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% с 4,6% месяцем ранее.

"Инфляция в США является слишком высокой и слишком упрямой, - заявила в пятницу Местер. - Для июньского заседания любые решения остаются возможными".

Она отметила, что руководителям ФРС еще предстоит оценить ряд важных статданных, в том числе, о занятости и инфляции в США, до заседания 13-14 июня.

Местер в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).