"Деловые линии" купят интеллектуальные продукты у "БиАйЭй-Технолоджиз" за 7,9 млрд рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших российских транспортных групп "Деловые линии" приобретет у петербургского ООО "БиАйЭй-Технолоджиз" цифровые объекты интеллектуальной деятельности, говорится в пояснительной записке к отчетности "Деловых линий".

Такая договоренность была достигнута в декабре 2022 года. Сумма сделки составит 7,855 млрд рублей.

В рамках договора предусмотрено поэтапное отчуждение объектов купли-продажи в пользу "Деловых линий" на протяжении 2023 года. При этом некоторые интеллектуальные решения уже переданы новому владельцу, они учтены как нематериальные активы стоимостью 2,936 млрд рублей.

"Деловые линии" работают с 2001 года, центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень российских системообразующих транспортных предприятий, объединяет свыше 240 подразделений в более 180 городах России. Автопарк группы насчитывает 4 тысячи автомобилей, штат - 20 тысяч сотрудников.

"БиАйЭй-Технолоджиз" - российский системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Специализируется на создание цифровых решений и продуктов для бизнеса и государства в сферах производства, транспорта и логистики, агропромышленности, металлургии, топливной энергетики, добычи нефти и газа.

ООО на 50% принадлежит Денису Шведенкову, еще 37,5% у ООО "ТБ-Капитал" (Москва), 12,5% - у ООО "Бизнес проект" (Московская область). ООО "ТБ-Капитал" предоставляет прочие финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. ООО "Бизнес проект", в свою очередь, занимается предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Компании принадлежат физлицам.