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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Rolls-Royce планирует сократить тысячи рабочих мест

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc планирует оптимизацию операций, которая будет включать в себя сокращение тысяч рабочих мест, пишет The Times.

По данным источников газеты, Rolls-Royce планирует объединить непроизводственные функции трех своих подразделений - оборудования для гражданской авиации, оборонного сектора и энергетики. В результате 10% от 30 тысяч рабочих мест в этих департаментах может быть сокращено.

В наибольшей степени это коснется сотрудников штаб-квартиры компании в Дерби, отмечает газета.

В Rolls-Royce заявили, что компания "работает по мере необходимости над трансформацией ряда направлений бизнеса", и лишь часть этой работы "связана с достижением операционной эффективности".

"Мы не принимали решений, каким-либо образом сказывающихся на сотрудниках, и все сообщения являются чистой спекуляцией", - говорится в заявлении.

С начала 2023 года капитализация Rolls-Royce выросла почти на 60%.

Rolls-Royce Дерби Великобритания
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