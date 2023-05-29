ММК не будет платить дивиденды за 2022 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" на годовом собрании 26 мая одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

В середине марта председатель совета директоров ММК Виктор Рашников говорил журналистам, что комбинат может вернуться к обсуждению выплат акционерам не ранее декабря 2023 года. Он отмечал, что скорее всего в текущем году такой вопрос еще не будет актуальным: "Реально, скорее всего, нет. Не до дивидендов, надо делать инвестиционную программу".

ММК не выплачивал дивиденды в 2022 году, а весной прошлого года отказался от уже рекомендованных дивидендов за 2021 год.

Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь FCF при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

Аудитором ММК назначены "Деловые решения и Технологии".

Гендиректором комбината снова назначен Павел Шиляев. Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 гг., утвержден в сумме 120 млн рублей.

Весной 2022 года Евросоюз включил Рашникова в свой санкционный список, а позднее он был добавлен и в SDN List (под американскими санкциями также находятся ММК и ряд аффилированных с комбинатом структур, включая турецкий завод ММК Metalurji и имеющее лицензии профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "ММК-Финанс").