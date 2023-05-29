Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

ММК не будет платить дивиденды за 2022 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" на годовом собрании 26 мая одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

В середине марта председатель совета директоров ММК Виктор Рашников говорил журналистам, что комбинат может вернуться к обсуждению выплат акционерам не ранее декабря 2023 года. Он отмечал, что скорее всего в текущем году такой вопрос еще не будет актуальным: "Реально, скорее всего, нет. Не до дивидендов, надо делать инвестиционную программу".

ММК не выплачивал дивиденды в 2022 году, а весной прошлого года отказался от уже рекомендованных дивидендов за 2021 год.

Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь FCF при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

Аудитором ММК назначены "Деловые решения и Технологии".

Гендиректором комбината снова назначен Павел Шиляев. Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 гг., утвержден в сумме 120 млн рублей.

Весной 2022 года Евросоюз включил Рашникова в свой санкционный список, а позднее он был добавлен и в SDN List (под американскими санкциями также находятся ММК и ряд аффилированных с комбинатом структур, включая турецкий завод ММК Metalurji и имеющее лицензии профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "ММК-Финанс").

ММК Магнитогорский металлургический комбинат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Саудовская Аравия может войти в состав членов Нового банка развития

Квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября составит 16,3 млн т

Американская TJX Companies продала свою долю в сети Familia

Минпромторг готовит изменения в системе балльной оценки локализации в автопроме

Минпромторг готовит изменения в системе балльной оценки локализации в автопроме

Нефть Brent подорожала до $77,5 за баррель благодаря сделке по госдолгу США

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под давлением разнонаправленных факторов

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под давлением разнонаправленных факторов

Байден заявил об окончательном соглашении по госдолгу со спикером палаты представителей

Байден заявил об окончательном соглашении по госдолгу со спикером палаты представителей

РФ в 2022 году увеличила поставки аграрной продукции в страны АТР на 10%

Правительство включило котировку Brent в мониторинг цен Urals и формулу расчета экспортных пошлин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });