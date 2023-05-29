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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием у банка чистой прибыли по результатам прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации.

Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 30 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании – 6 июня 2023 года.

ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки – 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. В 2023 году банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам, получить прибыль в размере от 327 млрд рублей до 400 млрд рублей.

Дивиденды по итогам 2022 года ВТБ выплачивать не планировал. "В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть", - заявил ранее зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Основным акционером ВТБ с долей 76,4% является Российская Федерация.

ВТБ
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