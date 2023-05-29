Morgan Stanley ждет замедления роста потребрасходов в Китае с 9% до 4,8% в 2024 году

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Потребительские расходы в Китае в 2023 году, как ожидается, подскочат на 9% на фоне снятия антиковидных ограничений, однако в 2024 году рост показателя замедлится до 4,8%, прогнозируют аналитики Morgan Stanley. Об этом сообщает CNBC.

Прогноз на 2024 год предусматривает, что рост потребрасходов будет на 0,5 процентного пункта слабее, чем до пандемии коронавируса.

Эксперты приводят три основные причины замедления роста расходов. Во-первых, китайское правительство во время локдаунов не выдавало деньги населению напрямую, как в США. Во-вторых, за время пандемии сектор услуг в Китае лишился порядка 30 млн рабочих мест - и 20 млн из них вернутся уже в этом году, но оставшиеся 10 млн будут восстанавливаться в течение периода в несколько лет. Наконец, на настроение потребителей оказывают давление проблемы на рынке жилья.

Медленный рост потребительских расходов станет негативным фактором для многих международных компаний, включая Starbucks Corp. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что сопоставимые продажи компании в Китае в 2023 году вырастут на 7%, тогда как до пандемии рост обычно составлял чуть более 10%.