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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Совет директоров "Южуралзолота" рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщил золотодобытчик.

Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня.

В 2021 году "Южуралзолото" объявило дивиденды за 2019 и 2020 годы в общей сложности на 5 млрд рублей, но выплатило из них лишь порядка 1 млрд рублей. Позднее акционеры решили уменьшить сумму ранее объявленных дивидендов на 2,8 млрд рублей, но все равно на конец прошлого года у ЮГК еще оставалась задолженность по выплатам акционерам более чем на 1,2 млрд рублей.

У ЮГК сейчас в обращении три выпуска облигаций, включая юаневые бонды и рублевые. Комментируя размещение очередного выпуска, аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" называли выплаты акционеру главным риском для бумаг. "На данном этапе основной риск мы видим в объемах распределений акционеру. В перспективе предполагается дивидендная политика на основе свободного денежного потока с привязкой к уровню долговой нагрузки", - отмечали аналитики в конце марта.

Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы.

Южуралзолото ЮГК Константин Струков
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