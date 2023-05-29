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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в апреле на 17 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле 2023 года уменьшился на 17 млрд рублей, или на 1%, до 1,740 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 237 млрд рублей, или на 1,3%, до 18,693 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась до 9,3% с 9,5%. Значение этого показателя на 1 мая стало минимальным с 1 августа 2012 года, когда доля нерезидентов составляла 9,1%.

В первом квартале 2023 года нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 221 млрд рублей, или на 11,2%, с 1,978 трлн рублей после снижения в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.

ЦБ РФ
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