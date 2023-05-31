Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26238 на аукционе - 10,87%, размещены бумаги на 19,41 млрд руб.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 72,2279% от номинала, что соответствует доходности 10,87% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

ЭкономикаНерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в апреле на 17 млрд рублейЧитать подробнее

Всего было продано бумаг на общую сумму 19 млрд 406 млн рублей по номиналу при спросе 30 млрд 593 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 14 млрд 681 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 72,175% от номинала, что соответствует доходности 10,87% годовых.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 7 июня 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" предложил повысить утильсбор для бюджетных легковых машин почти на 70%

При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году

При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году

Минфин предложил разрешить продажу алкоголя в магазинах аэропортов для пассажиров внутренних рейсов

Набсовет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Набсовет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

"Роснефть" в I квартале получила 323 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

"Роснефть" в I квартале получила 323 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Росприроднадзор подал иск к ЧМК на 263 млн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });