Средневзвешенная доходность ОФЗ 26238 на аукционе - 10,87%, размещены бумаги на 19,41 млрд руб.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 72,2279% от номинала, что соответствует доходности 10,87% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 19 млрд 406 млн рублей по номиналу при спросе 30 млрд 593 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 14 млрд 681 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 72,175% от номинала, что соответствует доходности 10,87% годовых.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 7 июня 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).