Годовое собрание акционеров Segezha назначено на 30 июня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Segezha Group (подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг) одобрил проведение годового собрания акционеров компании 30 июня 2023 года в заочном режиме, говорится в сообщении компании.

Список лиц для участия в собрании будет закрыт 7 июня.

Ранее в мае совет директоров Segezha утвердил рекомендацию к ГОСА не распределять чистую прибыль за 2022 год и не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. При этом менеджмент не исключал выплат по итогам III квартала 2023 года при благоприятной конъюнктуре и заверял в намерении компании придерживаться дивидендной политики.

Segezha закончила 2022 год падением чистой прибыли по МСФО на 60%, до 6,1 млрд рублей, сокращением OIBDA на 16%, до 24,7 млрд рублей. По состоянию на конец 2022 года общий долг Segezha составил 123,8 млрд рублей, чистый долг - 101 млрд руб., при этом на фоне снижения OIBDA соотношение чистого долга к LTМ OIBDA составило 4,1х против 3,5х на 30 сентября 2022 года.

Действующая дивидендная политика Segezha предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, а с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF.

В 2021 году совокупный размер дивидендов значительно превысил предусмотренный дивполитикой объем: за 9 месяцев компания выплатила 6,59 млрд рублей (0,42 рубля на акцию), затем дополнительно за весь год - 10,041 млрд рублей (0,64 рубля на акцию). В 2022 году Segezha промежуточные дивиденды не объявляла.

Помимо принятия решения о дивидендах акционерам на годовом собрании предстоит избрать совет директоров. Segezha обновляла его недавно, в апреле этого года. Сейчас в него входят вице-президент по финансам АФК "Система" Ровшан Алиев, вице-президент по стратегии и развитию АФК Артем Засурский, вице-президент по управлению персоналом АФК "Система" Светлана Матвеева, генеральный директор ООО "Паскаль Медикал" Максим Сарманов, старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов, вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов, президент Segezha Михаил Шамолин, вице-президент АФК по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин и президент Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.