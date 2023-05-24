Segezha пока не планирует пересматривать дивидендную политику

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group, совет директоров которого недавно утвердил рекомендацию отказаться от дивидендов за 2022 год на фоне слабых финансовых результатов, пока не планирует пересматривать дивидендную политику и ждет восстановления показателей.

"Пока мы дивидендную политику пересматривать не планируем", - заявил на телеконференции президент компании Михаил Шамолин.

Он напомнил, что по итогам 2021 года Segezha выплатила дивиденды, значительно превышающие предусмотренный дивидендной политикой размер выплат. "Таким образом, мы свой норматив по дивидендам перевыполнили, поэтому ничего страшного в том, что мы приняли решение не начислять дивиденды за 2022 год, мы не видим", - сказал он.

Действующая дивидендная политика Segezha предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, а с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF.

В 2021 году совокупный размер дивидендов значительно превысил предусмотренный дивполитикой объем: за 9 месяцев компания выплатила 6,59 млрд рублей (0,42 рубля на акцию), затем дополнительно за весь год - 10,041 млрд рублей (0,64 рубля на акцию). В 2022 году Segezha промежуточные дивиденды не объявляла.

Компания закончила 2022 год падением чистой прибыли по МСФО на 60%, до 6,1 млрд рублей, сокращением OIBDA на 16%, до 24,7 млрд рублей. У компании высокий уровень долга: соотношение чистого долга к LTМ OIBDA по состоянию на 31 марта 2023 года составляет 7,9х.

В середине мая совет директоров Segezha рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение об отказе от выплаты дивидендов по итогам 2022 года. При этом менеджмент Segezha не исключал выплаты промежуточных дивидендов по итогам III квартала 2023 года при благоприятной конъюнктуре.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.