ЦБ предложил разграничить ответственность банка и страховщика при защите банковских карт

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект указания, где определены минимальные требования к страхованию средств на банковских картах. В этих требованиях разграничивается ответственность банка и страховщика при несанкционированном списании средств.

Проект "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного имущественного страхования в связи с использованием электронного средства платежа" предлагает установить минимальный лимит страховой выплаты в 100 тысяч рублей в случае несанкционированного списания свыше этого порога. Размер минимального лимита страховой выплаты может быть установлен страховщиком на более высоком уровне.

Также "проектом предлагается разграничить случаи ответственности банка и страховщика при несанкционированном списании безналичных денежных средств с использованием электронного средства платежа без согласия клиента". При этом регулятор исключает из страхового покрытия "случаи, в которых банк по закону обязан возместить клиенту сумму совершенной операции", отмечается в пояснительной записке к проекту.

Проект указания ограничивает срок страховой выплаты 30-ю днями со дня предъявления заявления на выплату и необходимого для ее осуществления пакета документов.

В нем также содержатся положения, которые препятствуют появлению договоров страхования с низким уровнем страховой защиты.

На XVIII международной конференции по страхованию 23 мая, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отмечал, что ЦБ последовательно искореняет негативные практики в массовых видах страхования, в том числе в банкостраховании. При этом он добавил, что сейчас на рынке все еще остается много примеров, где страховой продукт "вызывает вопрос, есть ли в нем вообще страховая защита". В качестве примера Габуния приводил варианты полисов, страховая защита по которым "меньше, чем по закону обязан покрывать без всякой защиты тот же банк".

Банк России будет помогать страховщикам, чтобы такие практики исчезали с рынка, заключил тогда Габуния.