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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в upstream в 2022 году превысили 400 млрд рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в 2022 году направил в геологоразведку и добычу углеводородов более 400 млрд рублей, говорится в презентации вице-президента НК Ильи Мандрика, представленной на конференции "Трудноизвлекаемые запасы - настоящее и будущее".

В 2022 году компания добыла 101,6 млн тонн условного топлива. Добыча жидких углеводородов составила 81 млн тонн.

Согласно отчету НК, в прошлом году было открыто 48 залежей и четыре новых месторождения, в том числе крупное газоконденсатное морское месторождение Хазри в российском секторе Каспийского моря. Объем сейсморазведки 3D в 2022 году составил 5831 кв. км, проходка в разведочном бурении - 196 тысяч м.

"Объемы геолого-разведочных работ в 2022 году выросли после снижения в 2021 году по причине оптимизации инвестиционной программы в связи с последствиями пандемии COVID-19", - уточняет "ЛУКОЙЛ".

ЛУКОЙЛ Каспийское море Илья Мандрик
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