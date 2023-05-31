Крупнейший производитель природного карбоната натрия планирует IPO с оценкой в $7,5 млрд

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Британская компания WE Soda, крупнейший в мире производитель природного карбоната натрия, намерена провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) с оценкой стоимости предприятия в $7,5 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Компания рассчитывает, что ее бумаги будут котироваться в премиальном сегменте LSE, при этом целевая капитализация соответствует уровню компонентов индекса FTSE 100. По данным газеты, IPO может стать одним из крупнейших для лондонской площадки за последние годы.

WE Soda управляет двумя крупными производственными объектами в Турции и в 2022 году получила выручку в размере $1,8 млрд и скорректированную базовую прибыль (adjusted core earnings) на уровне $838 млн.

Природный карбонат натрия в числе прочего используется при производстве стекла.