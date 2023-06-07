Крупнейший в мире производитель природного карбоната натрия подтвердил планы на IPO

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Британская компания WE Soda, крупнейший в мире производитель природного карбоната натрия, подтвердила намерение провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщил сайт биржи.

Компания рассчитывает на премиальный листинг. Итоговая цена предложения, а также максимальное число размещаемых акций будут определены по итогам сбора заявок.

Размещение будет целиком состоять из вторичного компонента. Существующий акционер WE Soda намерен направить средства от продажи бумаг на погашение займов, предоставленных фирмой аффилированным структурам, входящим в турецкий конгломерат Ciner Group.

Ожидается, что WE Soda косвенно выручит от IPO около $800 млн. Порядка $500 млн компания направит на сокращение чистого долга, оставшиеся $300 млн - на общекорпоративные расходы.

WE Soda планирует, что доля акций в свободном обращении составит не менее 10%. Еще до 15% бумаг могут быть реализованы по опциону доразмещения.

Ранее Financial Times сообщала, что компания рассчитывает на оценку стоимости предприятия в рамках IPO на уровне $7,5 млрд.

WE Soda управляет двумя крупными производственными объектами в Турции и в 2022 году получила выручку в размере $1,8 млрд и скорректированную EBITDA на уровне $838 млн, в 2021 году - $892 млн и $431 млн соответственно.

Природный карбонат натрия в числе прочего используется при производстве стекла.