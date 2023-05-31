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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Инфляция в Германии замедлилась в мае с 7,6% до 6,3%, минимума с февраля 2022 г.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 6,3% в годовом выражении, согласно предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,6% в апреле.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 6,7%. Респонденты Trading Economics ожидали повышения на 6,8%.

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Потребительские цены в мае относительно предыдущего месяца опустились на 0,2%, что является первым снижением за пять месяцев. В апреле этот показатель повысился на 0,6%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в мае увеличились на 6,1% в годовом сравнении. Это минимальные темпы подъема с марта 2022 года, что обусловлено замедлением роста цен во всех категориях.

Продукты питания подорожали на 14,9% (в апреле - на 17,2%), энергоносители - на 2,6% (на 6,8%), услуги - на 4,5% (на 4,7%).

Окончательные данные о динамике инфляции за май будут обнародованы 13 июня.

Германия
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