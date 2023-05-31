Инфляция во Франции в мае замедлилась до 6%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 6% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Insee.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6,9% в апреле и обновили минимум за год. Аналитики ожидали замедления до 6,4%, сообщает Trading Economics.

Между тем относительно предыдущего месяца потребительские цены в мае сократились на 0,1%. Эксперты прогнозировали их рост на 0,3%. В апреле цены выросли на 0,7% относительно марта.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, увеличились в мае на 5,1% в годовом выражении и снизились на 0,1% в помесячном. Консенсус предполагал повышение первого показателя на 5,5% и рост второго на 0,3%. В апреле цены повысились на 5,9% и 0,6% соответственно.

Рост цен на энергоносители в мае замедлился до 2% с 6,8% месяцем ранее, на продукты питания – до 14,1% с 15%, в том числе свежие продукты подорожали на 10,4% против 10,6% месяцем ранее. Услуги подорожали на 3% (в апреле – на 3,2%).

Окончательные данные о майской инфляции будут обнародованы 15 июня.

Тем временем потребительские расходы во Франции в апреле сократились на 1% относительно предыдущего месяца.

Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте потребительские расходы уменьшились на 0,8% относительно февраля. Ранее сообщалось о падении на 1,3%.

Расходы французов на продукты питания снизились на 1,8% в апреле после уменьшения на 2,4% месяцем ранее. Затраты на одежду и прочие текстильные изделия увеличились на 0,1% после сокращения на 0,4% в марте. Потребление промышленных товаров повысилось на 0,1% после нулевого роста в марте, расходы на товары длительного пользования не изменились после увеличения на 0,4%.

Затраты на электроэнергию упали на 1,9% относительно предыдущего месяца после роста на 0,6% в марте.