"Атомэнергопром" хочет приобрести активы в ветроэнергетике за пределами России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Атомэнергопром" в 2023 году планирует заключение первых сделок по приобретению проектов в ветроэнергетике за пределами России, говорится в годовом отчете компании.

Целевой портфель, установленный международной стратегией, составляет 5 ГВт установленной мощности ветропарков в собственности за рубежом в 2030 году, напомнила компания.

В отчете не говорится, о каких странах идет речь, но ранее сообщалось об интересе ветроэнергетической структуры "Росатома" "Новавинд" к строительству ветропарков в Киргизии и Вьетнаме.

Группа "Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец марта 2023 г. 95,33% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,67% - Минфину (привилегированные акции).