Литовская Amber Grid продала 66% газовой биржи GET Baltic германской EEX

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid закрыл сделку по продаже 66% акций своей дочерней газовой биржи GET Baltic германской энергобирже European Energy Exchange (EEX), говорится в биржевом сообщении литовской компании.

Сумма сделки составила 6,5 млн евро.

"Эта цена отражает высокие результаты деятельности GET Baltic в 2022 году, когда выручка составила 1,61 млн евро, а EBITDA - 0,93 млн евро", - говорится в сообщении.

34% акций GET Baltic останутся у Amber Grid, которая продолжит заниматься дальнейшим развитием газового бизнеса в регионе Балтийского моря. Глава Amber Grid Нямунас Бикнюс не исключил возможности продажи в будущем оставшегося пакета акций GET Baltic, решение должно быть принято через два года.

Акционеры Amber Grid в апреле 2023 года одобрили продажу 66% GET Baltic германской бирже EEX, соглашение было подписано в середине мая. Германская биржа была выбрана в качестве стратегического партнера GET Baltic после того, как предложила на соответствующем тендере самую высокую цену (3,22 евро за одну акцию торговой площадки номинальной стоимостью 0,19 евро).

Amber Grid отмечала, что возможности для инвестиций EEX в Литве возникли после завершения в прошлом году строительства газопровода, соединяющего Литву и Польшу (GIPL), и хороших результатов работы GET Baltic.

Amber Grid ранее сообщала, что оставшиеся 34% акций GET Baltic могут быть проданы позднее путем реализации опциона тому же партнеру при выполнении им договорных обязательств.

GET Baltic управляет электронной торговой системой, которая торгует газовыми продуктами в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Услугами биржи EEX пользуются более 800 международных сырьевых трейдеров.