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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Международные резервы РФ с 19 по 26 мая сократились на $3 млрд

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 26 мая составили $586,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 19 мая международные резервы равнялись $589,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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