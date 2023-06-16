Международные резервы РФ с 2 по 9 июня выросли на $0,7 млрд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 9 июня составили $585,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 2 июня международные резервы равнялись $585 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.