ЦБ одобрил объединение двух подконтрольных "Ингосстраху" НПФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России согласовал присоединение негосударственного пенсионного фонда "Ингосстрах-Пенсия" к НПФ "Социум", говорится в сообщении регулятора.

О начале такой реорганизации и подаче уведомления в Банк России и Пенсионный фонд НПФ "Ингосстрах-Пенсия" сообщил в декабре 2022 года. Предполагается, что в результате НПФ "Социум" станет работать под брендом ИНГО СОЦИУМ как по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), так и по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Реорганизацию планировалось завершить до 30 июня 2023 года.

Оба НПФ находятся под контролем СПАО "Ингосстрах". "Социум" занимается как ОПС, так и НПО. Его акционерами являются НПФ "Ингосстрах-Пенсия" (с долей 99,9% по данным системы "СПАРК-Интерфакс" на 2020 год) и компания "Инвест-Полис", которая специализируется на капиталовложениях в ценные бумаги в интересах своего основного акционера – "Ингосстраха". "Ингосстрах-Пенсия" работает только по НПО, "Инвест-Полис" является его единственным акционером.

По данным Банка России, на конец марта 2023 года на рынке действовало 38 НПФ, из них 27 фондов работали с ОПС, 36 фондов – с НПО.

НПФ "Социум" является правопреемником образованного в 1994 году НПФ "ГАЗ", в 2014 году был преобразован в акционерное общество. По данным "Эксперт РА", на 30 июня 2022 года объем обязательств "Социума" по ОПС составлял 22,6 млрд рублей, обязательств по НПО – 2,1 млрд рублей.