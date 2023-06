Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в четверг в плюсе на фоне неоднородных статданных по экономике страны.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг лимита госдолга США. В среду Палата представителей американского Конгресса большинством голосов одобрила бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга. Теперь необходимо, чтобы законопроект получил одобрение Сената, после чего его сможет подписать президент США Джо Байден.

Трейдеры также ждут публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на июньском заседании. Минтруда США обнародует этот отчет в пятницу.

Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в четверг, показали сохранение высоких темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в мае. Количество рабочих мест повысилось на 278 тыс. после подъема на 291 тыс. в апреле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали менее существенного роста - на 180 тыс.

Темпы увеличения зарплат, по данным ADP, замедлились в мае до 6,5% в годовом выражении с 6,7% в апреле.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 2 тыс. - до 232 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США, также обнародованном в четверг.

Кроме того, ведомство опубликовало окончательные данные о динамике производительности труда и стоимости рабочей силы в США за первый квартал. Темпы снижения производительности труда в январе-марте были пересмотрены до 2,1% с предварительно объявленных 2,7%, темпы роста стоимости рабочей силы - до 4,2% с 6,3%.

Тем временем отчет Института управления поставками (ISM) указал на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в мае снизился до 46,9 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже семь месяцев подряд.

"Экономические статданные вполне конструктивные, но их нельзя назвать сильными, и это идеальный сценарий для фондового рынка", - отмечает аналитик B. Riley Wealth Арт Хоган, слова которого приводит Market Watch.

Опубликованные данные достаточно сильные, чтобы развеять опасения инвесторов в отношении рецессии в экономике, но они недостаточно сильные, чтобы требовать дальнейшего ужесточения политики ФРС с целью сдерживания активности, говорит эксперт.

Акции Nordstrom Inc. подорожали на 4,7% по итогам торгов в четверг. Владелец сети магазинов одежды завершил первый квартал 2023 финансового года с чистым убытком, однако его скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Бумаги Macy's Inc. выросли в цене на 1,2%, несмотря на то, что оператор сети универмагов зафиксировал 46%-ное снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале и резко ухудшил прогнозы на весь год, отметив сокращение потребительского спроса.

Котировки акций крупных технологических компаний уверенно выросли, поддержав индекс Nasdaq Composite. Стоимость бумаг Apple Inc. поднялась на 1,6%, Microsoft Corp. - на 1,3%, Netflix Inc. - на 2%, Amazon.com Inc. - на 1,8%, Alphabet Inc. - на 0,7%.

Стоимость акций Dollar General рухнула на 19,5%. Чистая прибыль и выручка оператора сети дисконтных магазинов в первом финквартале оказались хуже ожиданий рынка.

Бумаги Lucid Group Inc. подешевели на 16%. Американский производитель электромобилей заявил о намерении привлечь капитал на сумму порядка $3 млрд, в том числе за счет частного размещения акций в пользу своего крупнейшего акционера - саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF).

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 153,3 пункта (0,47%) и составил 33061,57 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 41,19 пункта (0,99%) - до 4221,02 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 165,7 пункта (1,28%) и составил 13100,98 пункта.