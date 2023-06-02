Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 7 июня снизится до 2856 руб. за тонну

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлина на экспорт пшеницы, рассчитанная по новой базовой цене, с 7 июня снизится до 2856,3 рубля за тонну с 4525,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

По новым базовым ценам были рассчитаны и пошлины на ячмень и кукурузу. На ячмень ставка пошлины обнулится (1224,7 рубля неделей ранее), на кукурузу составит 1214,4 рубля (2753,6 рубля).

Как сообщалось, с июня этого года вступило в силу постановление правительства, в соответствии с которым базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.