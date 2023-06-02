Банк России отметил рост числа квалифицированных инвесторов-физлиц до 586 тысяч

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года количество квалифицированных инвесторов достигло 586 тысяч человек, увеличившись на 54% в годовом выражении и на 5% - в квартальном, говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.

По итогам квартала квалифицированные инвесторы составляли около 1,8% от общего числа клиентов и владели 69% активов.

Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) в первом квартале выросло до 31 млн человек (+6% к/к и +34% г/г). При этом, по данным "Мосбиржи", число физлиц с уникальными паспортными данными, имеющих брокерские счета, выросло до 24,5 млн человек (+6% к/к и + 29% г/г) и составило 32% экономически активного населения страны.

Совокупная стоимость активов физлиц-резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам первого квартала составила 7 трлн рублей (+17% к/к и +3% г/г). Из этой суммы порядка 6,3 трлн рублей приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн рублей - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Доля физлиц-резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тысяч рублей выросла с 21% до 22%.

Квартальный чистый приток средств физлиц на брокерские счета был максимальным с конца 2021 года и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд рублей. Значительная часть этого притока была направлена на инвестиции в акции резидентов. Возобновлению интереса к российским акциям способствовали ожидания дивидендных выплат и рост фондового индекса, низкий уровень ставок по депозитам в течение квартала при повышенной склонности к сбережениям, поясняет ЦБ.