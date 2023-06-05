Мосбиржа проводит дискретный аукцион для расписок EMC из-за роста их цены более чем на 20%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок холдинговой компании "Европейский медицинский центр" в период с 10:35 до 11:05 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость ГДР "Европейского медицинского центра" составляла 671,5 рубля за штуку (+26,7% к закрытию 2 июня).