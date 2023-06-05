Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для расписок EMC из-за роста их цены более чем на 20%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок холдинговой компании "Европейский медицинский центр" в период с 10:35 до 11:05 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость ГДР "Европейского медицинского центра" составляла 671,5 рубля за штуку (+26,7% к закрытию 2 июня).

Московская биржа МосБиржа EMC Европейский медицинский центр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Для банков введут комиссию за аутентификацию клиентов через СМС при онлайн-оплате

Для банков введут комиссию за аутентификацию клиентов через СМС при онлайн-оплате

Новый глава "АЛРОСА" не исключил возможной диверсификации

Новый глава "АЛРОСА" не исключил возможной диверсификации

Brent подорожала до $77,09 за баррель на решении ОПЕК+

ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. Обобщение

ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. Обобщение

Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с

Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с

Общая добыча нефти стран ОПЕК+ в 2024 году будет скорректирована до 40,46 млн б/с

Общая добыча нефти стран ОПЕК+ в 2024 году будет скорректирована до 40,46 млн б/с

Источники сообщили о планах ОПЕК+ продлить соглашение на 2024 год,

Источники сообщили, что комитет ОПЕК+ начался после шестичасовой задержки

Министры ОПЕК+ обсудят ситуацию на нефтяном рынке и свои возможные действия

Министры ОПЕК+ обсудят ситуацию на нефтяном рынке и свои возможные действия

Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США

Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });