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"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для префов банка "Санкт-Петербург"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что проводит дискретный аукцион для привилегированных акций банка "Санкт-Петербург" в период с 10:33 до 11:03 мск в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость "префов" банка "Санкт-Петербург" составила 75,95 рубля за штуку (+31% к закрытию 7 июня).

Утром 7 июня для этих бумаг также проводился дискретный аукцион.

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