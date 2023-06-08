"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для префов банка "Санкт-Петербург"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что проводит дискретный аукцион для привилегированных акций банка "Санкт-Петербург" в период с 10:33 до 11:03 мск в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость "префов" банка "Санкт-Петербург" составила 75,95 рубля за штуку (+31% к закрытию 7 июня).

Утром 7 июня для этих бумаг также проводился дискретный аукцион.