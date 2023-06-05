Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в мае 2023 года увеличилось на 496,3 тыс., до 25,56 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 955 тыс., до 43,34 млн.

Сделки на фондовом рынке в мае совершили 2,8 млн физлиц против 2,6 млн в апреле.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 61 тыс., до 5,43 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 207,9 млрд рублей.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в мае и апреле 2023 г.:

май апрель Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 25,56 млн 25,1 млн Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 2,8 млн 2,6 млн Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 80,8 % 81,50 % Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 30,2 % 35,60 % Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 17,9 % 18,40 % Доля частных инвесторов на срочном рынке 64,2 % 69 % Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,43 млн 5,37 млн Оборот по ИИС по итогам месяца 207,9 млрд 186,4 млрд Доля операций с акциями в обороте по ИИС 89,5 % 89 % Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 5,8 % 6 %

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в мае были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,5% и 8% соответственно), акции "Газпрома" (20,7%), "ЛУКОЙЛа" (11,4%), "Норникеля" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%), акции "Яндекса" (4,8%), "Роснефти" (4,7%), "НОВАТЭКа" (4%) и МТС (3,6%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (14,4%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (14,1%), в активы денежного рынка AKMM (6%), в российские акции SBMX (5,4%), в акции компаний - лидеров технологического сектора AKNX (5,3%), в золото GOLD (5,2%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (5,2%), фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (4,7%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (4%) и фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (3,7%). Торги биржевыми фондами на иностранные активы (TUSD и TSPX) временно приостановлены с 27 февраля.