Brent подешевела до $75 за баррель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем во вторник на опасениях в отношении перспектив американской экономики.

К 14:37 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,65 (2,15%), до $75,06 баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,71 (2,37%), до $70,44 за баррель.

Как стало известно 5 июня, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта, отмечает Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Кроме того, рынок пытается предугадать, какое решение примет Федеральная резервная система (ФРС) на предстоящем на следующей неделе заседании.

Темпы банковского кредитования в Штатах снижаются не так быстро, чтобы регулятор отказался от ужесточения денежно-кредитной политики, заявила CNBC директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Европейский центральный банк также доведет "процентные ставки до уровней, достаточно ограничительных для достижения возврата инфляции к нашей среднесрочной цели в 2%, и будет удерживать их на этих уровнях столько времени, сколько потребуется", сообщила в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард.

"Глобальная монетарная политика действует как тормоз для роста, - объясняет старший специалист по стратегии DailyFX Дэниел Дубровски. - Недавно мы могли в этом убедиться на примере разочаровывающих данных по китайской промышленности".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Индикатор находится ниже уровня 50 пунктов второй месяц подряд.

Страны ОПЕК+ в минувшие выходные решили снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. Саудовская Аравия уже в 2023 году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.