Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,1%, лидирует в откате "Газпром нефть"

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим коррекционным снижением blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $76 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1,1%, лидируют в откате акции "Газпром нефти".

К 10:01 Миндекс МосБиржи составил 2665,17 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1037,09 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар стоит 80,98 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-3,6%), расписки TCS Group (-2,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), расписки OZON (-2,1%), акции "Магнита" (-1,7%), "Яндекса" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -0,9% "префы"), "Роснефти" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), Polymetal (-1%), "Северстали" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Татнефти" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Подорожали акции "МТС" (+0,6%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, во вторник индекс МосБиржи продолжит снижение и может не удержать рубеж 2650 пунктов. "Среди ключевых бумаг с осторожностью смотрим на акции Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" и ВТБ. Вероятно, акции ИТ-компаний, несмотря на наши оптимистичные ожидания по ним, также окажутся в "минусе", так как они сильнее остальных реагируют на изменение рыночного сантимента", - отмечают аналитики.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций ситуация ухудшилась на фоне геополитических факторов. При негативном сценарии есть вероятность достичь уровня поддержки 2520 пунктов по индексу МосБиржи.

"Сейчас для российского рынка в центре внимания находятся именно настроения участников, связанные с общей обстановкой. В США картина неоднозначная, но в ближайшие сессии незначительные коррекционные настроения могут сохраняться перед заседанием ФРС", - отмечают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, какой-то одной причины для появления депрессивных настроений на рынке акций РФ нет: сказывается ухудшение геополитического фона, близость окончания дивидендного сезона, общая перекупленность рынка, да и от ОПЕК+ инвесторы ожидали чего-то большего.

Во вторник внешний фон пока не способствует попыткам выкупить просадку начала недели. Нефть вполне может продолжить умеренное снижение. Решения нефтяного картеля продлить сокращение добычи на 2024 год, а Саудовской Аравии - дополнительно уменьшить добычу на 1 млн б/с в июле, совершенно недостаточно для ухода нефти Brent выше $80 за баррель, считает эксперт.

Вызывают беспокойство акции Сбербанка, которые не смогли сохранить поддержку 240 руб. Теперь технической целью снижения является район 230 руб., а далее - 215 руб. Однако в ближайшие дни банк должен обнародовать отчет за май, который может стать драйвером новой волны роста. "По-прежнему считаем Сбер одной из самых сильных бумаг российского рынка и ждем его ухода к 300 рублям к концу года", - отмечает Антонов.

В целом картина по российскому рынку ухудшилась. Не исключено, что может развернуться борьба за уровень поддержки 2620 пунктов по индексу МосБиржи. В случае его пробоя распродажи могут усилиться на техническом факторе. Однако вряд ли просадка будет очень глубокой и длительной. Рынок по-прежнему будет поддерживать приток свежих денег от частных инвесторов, а также реинвестирование дивидендов, полагает представитель "Алор брокер".

В мире

В США в понедельник рынок акций завершил торги снижением индексов на 0,1-0,6% на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта, отмечает Trading Economics. Индикатор превышает пограничную отметку 50 пунктов пять месяцев подряд.

Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный подъем - на 0,8%. При этом заказы без учета транспортного оборудования сократились на 0,2%.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что ждут снижения фондового индекса S&P 500 на 9% с текущего уровня к концу 2023 года из-за ухудшения корпоративных прибылей. Согласно прогнозу Morgan Stanley, прибыль в расчете на акцию компаний S&P 500 в этом году уменьшится на 16% (до $185), а значение самого индекса опустится до 3900 пунктов.

Во вторник в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня памяти, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года, отмечает MarketWatch.

Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в стране в первом квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.

Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $75,94 за баррель (-1% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $71,33 за баррель (-1,1% и +0,6% накануне).

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличили цель добычи на следующий год.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.