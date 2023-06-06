Акционеры "Норникеля" обновили совет директоров

"Интеррос" сохранил контроль в совете

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Норильского никеля" на годовом собрании во вторник избрали новый состав совета директоров, который стал первым после истечения в конце прошлого года 10-летнего соглашения акционеров. Контроль в совете остался за "Интерросом" Владимира Потанина, особенно с учетом возможной поддержки ключевых предложений представителями Crispian Романа Абрамовича.

Выборы были конкурентными: на 13 мест в совете были номинированы 18 кандидатов. Ранее на протяжении 10 лет основные акционеры предварительно договаривались о кандидатах и выдвигали 13 человек.

От "Интерроса" в состав совета директоров вошли: глава "Интерроса" Сергей Батехин, председатель совета директоров "Норникеля" Андрей Бугров, первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова, независимый директор Антон Сычев (экс-соруководитель российского офиса Goldman Sachs), независимый директор Алексей Иванов (экс-партнер по работе с ключевыми клиентами ПрайсвотерхаусКуперс),

Также в совет избран старший вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев.

От "Русала": вице-президент "Русал" Елена Безденежных, независимый директор Сергей Волк (бывший старший банкир Сбербанка), директор направления "Русский алюминий Менеджмент" Александра Захарова, независимый директор Евгений Шварц (член совета директоров "Русала"), независимый директор Ирина Комарова (заместитель гендиректора АО "Скоростные магистрали").

От Crispian: независимый директор Денис Александров (экс-глава золотодобывающего Petropavlovsk), экс-руководитель службы по финансовому контролю "Норникеля" Егор Шейбак.

В совет по сравнению с предыдущим его составом не вошли: независимый директор Алексей Германович; заместитель гендиректора ООО "Руссдрагмет" (УК золотодобывающей Highland Gold Mining) Станислав Лучицкий; управляющий директор фонда "Винтер Капитал" (одним из акционеров является "Интеррос") Алексей Башкиров, попавший в SDN list.

"Интеррос" Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – около 4% акций. Free float "Норникеля" – примерно 33%.