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В СД "Русала" бывший аналитик Credit Suisse и Renaissance Capital заменит Марко Музетти

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывший аналитик Renaissance Capital Семен Миронов номинирован в совет директоров "Русала" в качестве неисполнительного директора, говорится в циркуляре для голосования на годовом собрании акционеров "Русала" 28 июня 2023 года.

Миронов с 2019 по 2022 год был директором по инвестициям в Chelpipe Group and Rimera Group. В 2005-2018 годах он работал в Credit Suisse, совмещая должности руководителя по исследованиям акционерного капитала в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и регионального руководителя сектора металлургии, горнодобывающей промышленности и химической промышленности. С 2003 по 2005 год Миронов был аналитиком по исследованию акционерного капитала в металлургии и горнодобывающей промышленности в Renaissance Capital.

Совет директоров "Русала" покидает Марко Музетти, который уведомил о своем желании не избираться в новый его состав. Музетти, который входил в совет как управляющий директор по инвестициям "Реновы", представлял интересы "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров.

В мае этого года агентство Bloomberg сообщало о продаже доли в "Русале" Леонардом Блаватником, давним деловым партнером Вексельберга. По данным агентства, сделка прошла еще во второй половине 2022 г.

"Ренова" Вексельберга и Access Industries Блаватника через компанию Zonoville Investments приобрели в 2017-18 гг. в два этапа 13% "Русала" у "Онэксима" Михаила Прохорова. В итоге связанная с Zonoville компания Sual Partners Limited (редомициллировалось в Калининград весной прошлого года) стала совокупно владеть 26,5% акций "Русала".

Все действующие члены совета директоров "Русала", кроме Музетти, номинированы в его новый состав. Совет директоров "Русала" сейчас состоит из 13 человек, три из которых являются исполнительными директорами, еще три - неисполнительными, представляющими акционеров, и семь - неисполнительными независимыми, в том числе пять из них назначаются по согласованию с санкционным регулятором США OFAC в рамках заключенного в начале 2019 г соглашения о выводе "Русала" из SDN list. Возглавляет совет независимый директор Бернард Зонневельд.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.

Sual Partners Русал Суал Партнерс Семен Миронов Марко Музетти
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