Рынок акций РФ подрос по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх на фоне подросшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей оставалась геополитическая напряженность. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2700 пунктов во главе с расписками Ozon (+6,8%), обновившими максимум с января 2022 года; во "втором эшелоне" раллировали "префы" банка "Санкт-Петербург" (+40%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2694,69 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1035,93 пункта (-0,2%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 по Москве подорожал до 81,95 рубля (+0,54 рубля).

Расписки Ozon выросли до 1947 рублей (+6,8%), объем торгов превысил 2,556 млрд рублей. Накануне Ozon повысил прогноз по росту GMV (Gross Merchandise Value, валовая стоимость проданного товара) на 2023 год и теперь ожидает увеличения показателя не менее чем на 70% год к году (ранее ожидался рост на 60%).

Также подорожали в среду акции "Яндекса" (+3,1%), "РусГидро" (+2,5%), ВТБ (+2,1%), "Московской биржи" (+1,7%), "Роснефти" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Магнита" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "Северстали" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

ВТБ в апреле получил чистую прибыль по МСФО в размере 61,8 млрд рублей, за четыре месяца - 208,5 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка. Чистые процентные доходы банка в апреле составили 60 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - 18 млрд рублей (данные за аналогичный период прошлого года ВТБ не раскрывает). Всего ВТБ в 2023 году прогнозирует чистую прибыль по МСФО в диапазоне от 327 млрд до 400 млрд рублей.

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%) и Сбербанка (-0,3%).

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивная динамика цен на нефть и оптимистичные прогнозы Минфина РФ относительно увеличения доходов бюджета во втором полугодии обеспечили рынку положительный импульс. В то же время сдерживают активность покупателей противоречивые корпоративные новости, обострившаяся геополитическая обстановка и обсуждение в ЕС нового пакета санкций против российской экономики, считает аналитик.

В лидеры роста в связи с повышением рейтинга от АКРА со стабильным прогнозом вышли привилегированные акции банка "Санкт-Петербург". Дополнительным позитивным драйвером для их котировок выступает объявленная программа обратного выкупа. В депозитарных расписках Ozon продолжают отыгрываться покупками оптимистичные прогнозы компании на 2023 год. В числе аутсайдеров из-за отказа компании от выплаты дивиденда за 2022 год оказались акции "Русснефти". Прогноз для индекса МосБиржи на торги 8 июня - диапазон 2650-2750 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок акций смог показать рост в первой половине дня.

Выросли бумаги ВТБ на фоне неплохой отчетности за 4 месяца. Акции "Яндекса" подорожали на новостях о запуске в тестовом режиме роботизированного такси, которое будет работать в нескольких районах Москвы. Повышенным спросом пользовались акции банка "Санкт-Петербург" - вероятно, это спекулятивная реакция на повышение рейтинга банка агентством АКРА, полагает аналитик.

Тем временем, совет директоров "СПБ биржи" решил не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,84 руб. на акцию. Однако при текущей цене акций доходность составляет менее 1%, что и стало поводом для негативной динамики бумаг, полагает Кочетков.

Рубль в среду снизился, несмотря на неплохие данные по торговому балансу РФ с Китаем, а также размещение ОФЗ Минфином РФ. Товарооборот РФ и Китая в январе-мае вырос на 40,7%, до $93,806 млрд. Китайские поставки за отчетный период увеличились на 75,6% (до $42,947 млрд), а поставки из РФ выросли на 20,4% (до $50,859 млрд), отметил аналитик.

Тем временем, также отмечалось снижение доллара на Forex на фоне растущих ожиданий, что ФРС пропустит повышение ставки на ближайшем заседании, а может и вовсе возьмет паузу перед сменой направленности денежной политики. Однако наиболее ярким событием дня является ослабление турецкой лиры более чем на 7% до значений выше 23 лир за доллар. На рынке предполагают, что власти страны ослабят контроль за курсом после переизбрания президента Эрдогана, так как это уже не имеет смысла, как в предвыборном цикле, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, российский рынок акций продолжил восстанавливаться во главе с IT-сектором и при поддержке внешнего фона. В нефтегазовом секторе выросли котировки акций "Газпрома". Поддержку могло оказать сообщение о рекордном импорте газа в Китай в апреле 2023 года в размере 13,84 млрд кубометров, что является историческим максимумом для этого месяца, отмечает аналитик.

В секторе финансов лучше рынка выглядели акции ВТБ на фоне публикации отчетности по МСФО за 4 месяца 2023 года, которая настраивает на достижение кредитной организацией по итогам года прибыли на уровне 400 млрд руб. В секторе электроэнергетики продолжили снижаться акции "Россетей", поскольку компанию могут освободить от выплат дивидендов по итогам 2022-2026 годов.

"Ожидаем, что во второй половине недели индекс МосБиржи попытается закрепиться выше отметки 2700 пунктов при поддержке цен на нефть и в преддверии ПМЭФ. Лучше рынка могут быть акции Сбербанка и ВТБ на сохранении ожиданий рекордных прибылей банков за 2023 год, "НОВАТЭКа", который планирует увеличить производство СПГ, сталелитейных компаний, поддержку которым оказывает высокий курс доллара и рост промышленного производства", - полагает Лящук.

По словам портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, рынок акций РФ с начала недели остается волатильным. Общая тенденция в перспективе июня-июля - завершение дивидендных историй первой половины года. Фактически, большой объем денежных средств осталось выплатить только "ЛУКОЙЛу", это случится до конца июня - начала июля. Потом сформируется некое затишье с точки зрения драйверов роста: не будет отчетностей, дивидендов, в то время как в геополитическом поле наблюдаются рост рисков и негативные события. Это, безусловно, может оказать давление на настроения инвесторов, полагает Скрябин.

В США во вторник индексы акций подросли на 0,03-0,4% во главе с Nasdaq в отсутствие статистики и корпоративных отчетов. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний.

На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии и Австралии (японский Nikkei 225 упал на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%) и в США (индексы изменяются на 0,1-0,4%).

Объем экспорта Китая в мае сократился на 7,5% в годовом выражении и составил $283,5 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления. Это первое снижение показателя за последние три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение всего на 0,4%, согласно данным Trading Economics.

Импорт КНР в прошлом месяце снизился на 4,5% - до $217,69 млрд. При этом показатель опустился по итогам третьего месяца подряд. Эксперты ожидали более резкого падения импорта - на 8%.

Объем промпроизводства в ФРГ в апреле вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 0,6%.

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены подросли, получив поддержку от статистики о сокращении запасов в США по итогам минувшей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $77,47 за баррель (+1,6% и -0,6% накануне), июльская цена WTI - $73,01 за баррель (+1,8% и -0,6% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), запасы бензина выросли на 2,74 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), резервы дистиллятов увеличились на 5,07 млн баррелей (ожидалось увеличение на 1,18 млн).

Также Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,53 млн б/с до 12,61 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе ведомства. Прогнозный показатель на 720 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 310 тыс. б/с лучше последнего среднегодового рекорда добычи нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с. Ведомство также повысило прогноз добычи в 2024 году - на 80 тыс. б/с, до 12,77 млн б/с.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+39,8%), акции "Мосэнерго" (+7,3%), расписки Softline (+6,9%), EMC (+6,7%), акции "Белона" (+5,2%), "Ижстали" (+5,2%), "префы" "Лензолота" (+4,7%, до 3020 рублей).

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка "Санкт-Петербург" с A(RU) до A+(RU), по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщило накануне агентство. В релизе подчеркивается, что позитивное рейтинговое действие отражает улучшение риск-профиля банка "Санкт-Петербург" на фоне повышения оценки качества его активов. Кроме того, АКРА отмечает, что сильный финансовый результат банка в 2022 году укрепил его капитальную позицию и относительную устойчивость к вызовам и рискам внешней среды.

Накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "Лензолото" рекомендовал акционерам по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 131 рубль на привилегированную акцию на общую сумму 45,5 млн рублей. Как сообщила компания, дивиденды на обыкновенные акции рекомендовано не выплачивать.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 13 июля. Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня. За 9 месяцев 2022 года "Лензолото" выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-4,4%), МКФ "Красный Октябрь" (-4,1%), "Объединенной вагонной компании" (-2,1%), "Совкомфлота" (-2%), "СПБ биржи" (-1,9%), "Русснефти" (-1,9%).

Совет директоров "Русснефти" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров. Совет директоров рассмотрит возможность возобновить выплату дивидендов, как только позволят рыночные условия, говорится в решении.

"Русснефть" в 2022 году снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза - до 8,4 млрд рублей. Отчетность по МСФО за прошлый год компания не раскрывала.

Совет директоров "Объединенной вагонной компании" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год на фоне убытков, сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов ПАО "Россети" ("ФСК-Россети") (-0,8%) по итогам 2022-2026 годов, говорится в перечне соответствующих поручений, опубликованных на сайте Кремля. Такая мера нужна для "обеспечения финансирования инвестиционной программы этого акционерного общества".

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" (-1,6%, до 187 рублей) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля. Последний раз "КАМАЗ" выплачивал дивиденды за 2020 год - в размере 0,54 руб. на акцию, всего около 382 млн руб.

Согласно материалам к годовому собранию акционеров "КАМАЗа", чистая прибыль компании по РСБУ за 2022 год составила 5,388 млрд руб. Из них на выплату дивидендов планируется направить 1,301 млрд руб., оставшиеся 4,086 млрд руб. - не распределять.

"ФосАгро" (-0,2%) планирует заплатить windfall tax в конце этого года, оценивает налог в сумму менее 7 млрд рублей, заявил заместитель генерального директора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко в эфире "Финам инвестиций".

"Наш estimate (объема windfall tax - ИФ), как я уже сказал, менее 7 млрд рублей. Платим - IV квартал этого года. (Это) если все правки и все объявленные формулы расчетов будут верны", - сказал топ-менеджер.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,87 млрд рублей (из них 14,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,6 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,06 млрд рублей на акции "Газпрома").