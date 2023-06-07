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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Структура АФК "Система" учредила управляющую компанию для ОЭЗ в Мордовии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ООО "Система Телеком Активы" (входит в АФК "Система") зарегистрировало дочернее ООО "Управляющая компания особой экономической зоны "Мордовия" (УК ОЭЗ "Мордовия"), следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована в Саранске 6 июня, уставный капитал – 300 тыс. рублей.

О планах создания в Мордовии ОЭЗ глава республики Артем Здунов говорил в минувшем декабре. На тот момент рассматривались пять площадок для организации ОЭЗ: в Атяшевском, Чамзинском, Дубенском, Лямбирском районах и городском округе Саранск.

В апреле 2021 года мордовские власти сообщали о рабочей встрече с делегацией АФК "Система", на которой обсуждались вопросы сотрудничества республики с компанией. "Система" готова к осуществлению инвестпроектов в сфере высоких технологий, АПК, медицине, дорожном строительстве, готова предложить региону компетенции по внедрению информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и интеллектуальных транспортных систем, развитие концессий, говорилось в сообщении.

АФК "Система" Мордовия
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