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Marks & Spencer изменит формулировку о сроке годности молока, чтобы его зря не выбрасывали

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer перестанет указывать срок годности в жесткой формулировке "use-by" (используйте до даты) на упаковках молока собственного бренда, чтобы молоко меньше выбрасывали, пишет The Guardian.

Вместо этого на упаковке будет указана дата с более мягкой формулировкой "в лучшем виде до" (best before), которая по сути является рекомендацией и относится к качеству продукта, а не к его пригодности для употребления в пищу. Компания советует покупателям определять, можно ли молоко пить, старым испытанным способом - понюхав.

Ранее такие же решения для маркировки молочных продуктов приняли другие британские торговые сети, включая Morrisons и Co-op.

Молоко входит в тройку самых часто выбрасываемых продуктов в Великобритании, после картофеля и хлеба, по данным благотворительной организации Wrap. Средняя британская семья выливает 18 пинт молока в год, ориентируясь, как правило, именно на дату на упаковке. Совокупный объем по стране составляет 490 млн пинт (278 млн литров) ежегодно на сумму порядка 270 млн фунтов ($336 млн).

Великобритания Marks & Spencer
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