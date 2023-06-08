Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Международные резервы РФ с 26 мая по 2 июня сократились на $1,3 млрд

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 2 июня составили $585 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 26 мая международные резервы равнялись $586,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"ГАЗ" может представить серийную модель под брендом "Волга" летом 2024 года

"АвтоВаз" представил новую модель Lada Vesta Aura

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 1,7 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 1,7 трлн рублей

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

СД "Самолета" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });