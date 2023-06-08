Сбер переведет в Рублево-Архангельское около 25 тыс. сотрудников компаний экосистемы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сбер планирует разместить в новом комплексе в Рублево-Архангельском на западе Москвы около 25 тыс. сотрудников компаний экосистемы, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Мы планируем разместить в "СберСити" около 25 тыс. наших сотрудников из компаний по направлению "Технологии", E-commerce, Media, "Телемедицина", - сказал Кузнецов в рамках презентации нового проекта.

Общая численность сотрудников Сбера составляет 210,7 тыс. человек, говорится в отчете банка за 2022 год.

Сбер приступил к строительству первых трех офисных зданий, отметил зампред. Офисный кластер рассчитан на 70 тыс. рабочих мест. "Мы готовы предложить переехать в Рублево-Архангельское другим компаниям, которым близки наши ценности", - заявил он.

"Первые офисные здания мы строим для компаний Сбера и компаний-партнеров. Планируется, что резидентами "СберСити" станут компании сегмента В2С", - отметил Кузнецов.

Сбер планирует перевести ряд своих компаний в Рублево-Архангельское, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На территории Рублево-Архангельского планируется построить капитальные объекты общей площадью более 4 млн кв. м, включая 2,6 млн кв. м жилых зданий различной этажности и 807 тыс. кв. м офисно-деловых построек. Предполагается, что в "СберСити" будет жить 65 тыс. человек, работать - 70 тыс. человек, говорится в сообщении Сбербанка. Проект планируется завершить к 2032 году.