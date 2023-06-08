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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

"Россети" создали филиал в Донбассе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - "Россети") создало новый филиал - "Донбасское предприятие магистральных электрических сетей", которое будет отвечать за модернизацию и развитие магистрального электросетевого комплекса Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщила энергокомпания в своем телеграм-канале, соответствующее решение было одобрено на заседании совета директоров "Россетей".

В зону ответственности Донбасского предприятия включены 29 подстанций и более 2,15 тыс. км линий электропередачи напряжением 150 кВ и выше. Новое предприятие вошло в состав филиала "Россетей" - МЭС Центра.

В Донбассе действует ряд крупных угледобывающих, машиностроительных и промышленных предприятий, несколько металлургических комбинатов, морской торговый порт.

Донбасс Донецк Луганск Россети
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