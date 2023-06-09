Новый состав совет директоров "Газпрома" будет избран сразу на три года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Новый состав совета директоров "Газпрома" будет избран на следующие три года, сообщается в материалах к годовому собранию акционеров компании.

"Избрать в совет директоров ПАО "Газпром" на срок до третьего годового общего собрания акционеров ПАО "Газпром" с момента избрания", - так звучит формулировка бюллетеня для голосования.

Как сообщалось, собрание пройдет в заочной форме 30 июня.

В списке кандидатов в совет появился новый участник - это ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Наряду с ректором РГУ им. Губкина Виктором Мартыновым он выдвигается в качестве независимого директора.

Год назад государство выдвигало в СД ректора РАНХиГС Владимира Мау. В январе он был освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Остальные номинанты уже участвуют в нынешнем составе СД. Это глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, зампред "Газпрома" Виталий Маркелов и первый заместитель гендиректора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа.